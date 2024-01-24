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Участница конкурса «Это у нас семейное» поделилась эмоциями от встречи с Путиным

Семья из ЛНР: конкурс «Это у нас семейное» сплачивает семьи

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин уделяет первостепенное значение вопросам семьи, сказала «Газете.Ru» участница конкурса «Это у нас семейное» Любовь Дьяченко.

«Владимир Путин уделяет вопросам семьи первостепенное значение. Во время встречи президента с участниками конкурса каждый чувствовал себя очень уютно и комфортно. Думаю, что Владимир Путин в результате встречи открыл для себя новые вопросы. Подобные встречи определенно очень нужны», — сказала Дьяченко.

Также участница конкурса семей поделилась эмоциями от встречи.

«Встреча просто невероятная. Мы даже во сне себе не могли представить, что можем встретиться с президентом России. Мы стремились и работали в этом направлении, но эмоции просто зашкаливают. Мы на себе почувствовали, что конкурс «Это у нас семейное» сплачивает семьи», — рассказала она.

Дьяченко отметила, что участие в конкурсе может дать возможность участникам больше путешествовать по России.

«Мы рассказали президенту, что у наших внуков после отдыха в оздоровительных лагерях в Крыму и Курганской области было настоящее счастье в глазах. Мы подумали, что в случае хороших результатов в конкурсе появится возможность побольше путешествовать по России», — рассказала она.

Также Дьяченко рассказала, что на встрече с президентом ее сын выступил с музыкальным номером.

«Сын выступал, рассказывал президенту о музыкальной школе. В декабре их обеспечили всеми народными и духовыми инструментами, а также звуковой аппаратурой. Президент отметил, что он старается уделять вопросам развития творчества у детей большое внимание», — заключила Дьяченко.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел встречу с семьями-участниками конкурса «Это у нас семейное». Глава государства положительно оценил идею проведения конкурса семей и пожелал участникам удачи. Всего в конкурсе принимают участие 587 267 человек из 102 735 семейных команд их всех регионов России.

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