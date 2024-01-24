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Российские силовики перекрыли канал нелегальной миграции в Новгороде

Сотрудники МВД и ФСБ перекрыли канал нелегальной миграции в Новгороде

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Илья Питалев/РИА Новости

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел России перекрыли канал нелегальной миграции в Новгороде. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, сотрудникам МВД в поимке преступников содействовали местные полицейские и региональное УФСБ.

В организации незаконной миграции обвиняются женщина-коммерсант, посредник-иностранец и две преподавательницы университета. Граждане стран ближайшего зарубежья обращались в лицензированную организацию за сертификатами о прохождении тестов на знание русского языка, истории и основ российского законодательства. Экзаменаторы, договорившись с мигрантами, сами отмечали правильные ответы в бланках. Поэтому те легко получали документы и могли жить, а также работать на территории России, рассказала Волк.

Двоих задержанных отправили в СИЗО, а остальные оказались под подпиской о невыезде. Силовики продолжают поиски тех, кто незаконно получил сертификаты.

В начале января сообщалось, что в Санкт-Петербурге двух женщин заподозрили в организации незаконной миграции.

Ранее отъезд эмигрантов назвали гуманитарной катастрофой для России.

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