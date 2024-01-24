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Эксперты назвали продукты с наибольшим содержанием витамина D

ОСН: витамина D много в лососе, грибах и апельсиновом соке

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Shutterstock

Человеку необходим витамин D, так как он помогает легче усваивать фосфор и кальций, укрепляет иммунитет, улучшает работу нервной системы, сердца и сосудов, замедляет старение и хорошо влияет на мозг. Чтобы не спровоцировать недостаток этого важного микроэлемента, необходимо включить в свой рацион богатые витамином продукты — к примеру, рыбные консервы, выяснила Общественная Служба Новостей.

В одной банке сардин содержится 177 МЕ (международных единиц) витамина D. Также много этого элемента в лососе, причем лучше отдавать предпочтение выловленной в природе рыбе, а не разведенной в неволе.

В 100 г грибов содержится 2300 МЕ, самыми полезными считаются сморчки и лисички, а также вешенки, шампиньоны и белые грибы.

Кроме того, для профилактики нехватки витамина D рекомендуется включить в свой рацион скумбрию, сельдь, яйца, масло печени трески и молочные продукты. Также витамина много в икре и апельсиновом соке, причем покупать лучше витаминизированный апельсиновый сок, один стакан которого содержит порядка 100 МЕ витамина D.

Напомним, ученые также выяснили, что дефицит витамина D может приводить к хронической усталости.

Врачи ранее рассказали, нужно ли принимать добавки витамина D зимой.

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