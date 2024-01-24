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В Киргизии произошли два землетрясения

МЧС: в Киргизии ночью произошли два землетрясения магнитудой 2,5 и 6,5

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РИА «Новости»

В Киргизии в ночь на 24 января произошли два землетрясения магнитудой 2,5 и 6,5. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций республики.

По данным института сейсмологии страны, сначала в 01:11 (22:11 мск 23 января) на территории Китайской Народной Республики зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,5. Их почувствовали в селе Ыштык Джети-Огузского района Иссык-Кульской области и в селе Каджи-Сай Тонского района, отметили эксперты.

Затем подземные толчки повторились в 02:38 (23:38 мск), но магнитудой 6,5. В ближайших к эпицентру киргизских селах Ыштык, Кара-Сай, Бедель и Ак-Шырак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области интенсивность землетрясения составила около 3 баллов.

Накануне землетрясение магнитудой 6,7 вызвало подземные толчки в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. По имеющимся данным, эпицентр землетрясения, произошедшего в 0:09 по местному времени (21:09 мск), находился в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты на глубине 65 км.

В Алма-Ате сила подземных толчков достигла пяти баллов. Также землетрясение ощущалось на территориях Киргизии и Узбекистана. Так, в Бишкеке сила подземных толчков составила четыре-пять баллов, в Ташкенте — три балла.

Издание Tengrinews сообщило, что спустя 36 минут после первого толчка до Алма-Аты дошли афтершоки. В связи с этим МЧС предложило горожанам некоторое время побыть на улицах и не возвращаться в свои квартиры. На городских магистралях сразу возникли пробки, а на заправках выстроились большие очереди.

Ранее минздрав Казахстана назвал количество обратившихся за помощью в Алма-Ате после землетрясения.

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