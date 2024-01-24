Врач объяснила, как приучить детей чистить зубы

Пример родителей поможет приучить детей к чистке зубов, рассказала kp.ru детский врач – стоматолог Ольга Бельтюкова.

По ее словам, в этом случае данный процесс будет восприниматься ребенком как норма. Кроме того, до восьми лет родителям стоит помогать им в этом, чтобы хорошо очищать полость рта.

«Щетку и зубную пасту для ребенка лучше подбирать те, которые ему нравятся. Это могут быть несколько красивых щеток: утром одной почистил зубы, вечером — другой. Это могут быть щетки светящиеся, с разными звуковыми индикаторами: вместе посмотрите, попробуйте, как внести в чистку зубов больше радости, разнообразия и игры», — посоветовала эксперт.

Чтобы приучить ребенка, можно составить календарь чистки зубов и красиво его оформить. На нем ребенок может отмечать свои достижения в чистке зубов, за это его можно поощрять, заключила Бельтюкова.

В сентябре эксперты советовали превратить процесс чистки зубов с ребенком в игру, включать мультики или музыку, чтобы ему было интереснее. По их словам, важно также позволять детям учиться чистить зубы самостоятельно, чтобы они научились выполнять эти действия качественно.

Ранее дантист назвала идеальный момент для утренней чистки зубов.