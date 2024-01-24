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Металлическая балка придавила трех рабочих на стройке в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге трех рабочих придавило упавшей с крана металлической балкой

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FotograFFF/Shutterstock

На стройке в Выборгском районе Петербурга металлическая балка сорвалась с подъемного крана и придавила рабочих. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на стройке по Лесному проспекту, в полицию о произошедшем сообщила местная жительница, женщина заметила, как с подъемного крана сорвалась металлическая балка и упала на рабочих.

Скорую помощь пострадавшем не вызвали, двух мужчин подняли и завели в бытовку, третьего вывезли с территории будущего бизнес-центра на белом автомобиле.

Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, доставили в одел два десятка рабочих со стройки, правоохранители намерены выяснить, почему свидетели инцидента не сообщили о нем в экстренные службы.

Ранее строительный кран рухнул на ТЭЦ в Красноярском крае, пострадал рабочий.

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