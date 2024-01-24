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Пожар на мебельной фабрике в Челябинской области ликвидирован

МЧС: открытое горение на мебельной фабрике в Челябинской области ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по Челябинской области.

Всего на месте работали более 60 специалистов и 18 единиц техники, добавили в ведомстве. Открытый огонь ликвидировали в 10:16 по местному времени (8:16 мск), отметили в пресс-службе.

Пожар на недельной фабрике начался рано утром 24 января в двух километрах от поселка Батуринский. Огонь распространился на площади 3,6 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в столице МонголииУлан-Баторевзорвался грузовик с 60 тоннами газа.

23 января в Москве загорелась пристройка к школе в Милютинском переулке, неподалеку от Польского католического храма святых апостолов Петра и Павла.

Ранее в Иркутской области ребенок получил ожоги, спасая кошку из горящего дома.

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