Педагог школы надругалась над учеником во время экскурсии

В штате Арканзас преподавателю школы грозит пожизненное заключение за роман с подростком. Об этом сообщает KATV.

33-летняя Хизер Хэйр из города Брайант призналась в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Преподаватель экономики обвиняется в изнасиловании ученика во время школьной экскурсии, женщина убедила мальчика заняться с ней сексом.

Отношения между взрослой женщиной и несовершеннолетним юношей начались еще в 2021 году, учительница проводила с мальчиком много времени, как установили следователи, педагог не менее 20 раз вступала в сексуальною связь с подростком в здании школы.

За совершенное преступление Брайант может грозить пожизненное заключение.

Ранее школьного педагога обвинили в растлении несовершеннолетних.