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В Москве ожидаются оттепель и слабые осадки

Синоптик Тишковец сообщил, что Москву ждут оттепель и температура воздуха до +2℃

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Москве 24 января ожидаются оттепель, слабые осадки и температура до +2℃. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал Тишковец, синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена теплым сектором североатлантического циклона с температурным фоном на 7℃ выше климатической нормы. Небо из-за оттепели «продолжит хмуриться», местами не исключены слабые осадки «в разном агрегатном состоянии», отметил он.

По его словам, погода будет характеризоваться «легким помутнением атмосферы с ухудшением видимости».

Температура воздуха в Москве от 0 до +2℃, в Московской области -2..+3℃. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм ртутного столба, подчеркнул синоптик и добавил, что магнитные бури прекратились, при этом само геомагнитное поле все еще неустойчивое.

До этого сообщалось, что из-за непогоды в аэропорту Южно-Сахалинска задержано более 30 рейсов на прилет и вылет, как сообщается на электронном табло воздушной гавани.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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