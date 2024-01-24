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Российские пользователи двух мессенджеров пожаловались на сбои

В работе приложений WhatsApp и Viber зафиксировали сбои на территории России

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Shutterstock

Сбои в работе WhatsApp и Viber зафиксировали на территории России. Об этом стало известно из данных сервиса «Сбой.рф».

За последние сутки на ошибки пожаловались 8 121 пользователь. Пользователи Viber сообщили об ошибках 1 450 раз.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Хабаровского края (27%), Новосибирской области (23%) и Москвы (11%). Также об ошибках сообщают пользователи из Приморского края (9%), Санкт-Петербурга (7%) и Амурской области (6%).

Пользователи в основном (61%) пожаловались на общий сбой в работе приложения, 25% отметили, что у них не работает приложение, у 7% — не работал сам сайт. Еще 5% жалоб были связаны с проблемами со входом в мессенджер.

До этого стало известно в сбоях в работе Telegram на территории России. Большинство пользователей пожаловались на проблемы в работе мобильного приложения. Некоторые из них добавили, что доступ к сервису возможен через ВПН-соединение.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.

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