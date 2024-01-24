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РКН проверит законность выдачи множества SIM-карт одному абоненту

РКН проверит законность оформления множества SIM-карт на одного абонента

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Depositphotos

Роскомнадзор (РКН) выявил случаи, когда операторы связи оформляют более тысячи SIM-карт на одного абонента. По мнению ведомства, это может говорить о нарушениях законодательства РФ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе РКН.

В ведомстве сообщили, что операторы передали сведения о 351,1 млн номеров, по 43 млн номеров выявлены нарушения. Отмечается, что 600 тыс. номеров с некорректно оформленными сим-картами мобильные операторы заблокировали.

«Более детальный анализ сведений выявил случаи оформления большого количества сим-карт на одно физлицо. Были проанализированы переданные сведения операторов об абонентах и выявлены 916 граждан, которые имеют более чем тысячу сим-карт каждый», – подчеркнули в Роскомнадзоре.

В январе в РКН сообщили, что за последние два года ведомство совместно с министерством внутренних дел провело около 200 мероприятий, в результате которых были изъяты более 78 тыс. «серых» сим-карт.

До этого специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов заявил, что на «Госуслугах» могут появиться данные о зарегистрированных на граждан сим-картах.

Ранее сообщалось об ужесточении контроля за оборотом сим-карт.

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