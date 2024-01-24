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В Челябинской области горит мебельная фабрика

В Челябинской области на площади 3,6 тыс. кв. м горит кровля мебельной фабрики

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Shutterstock

В Челябинской области на мебельной фабрике произошел пожар на площади 3,6 тыс. кв. метров. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«В Челябинской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что пожар произошел в двух километрах от поселка Батуринский, огнем охвачено 3 600 квадратных метров.

На данный момент информации о пострадавших нет.

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