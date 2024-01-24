В Челябинской области горит мебельная фабрика

В Челябинской области на мебельной фабрике произошел пожар на площади 3,6 тыс. кв. метров. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.
«В Челябинской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что пожар произошел в двух километрах от поселка Батуринский, огнем охвачено 3 600 квадратных метров.
На данный момент информации о пострадавших нет.
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