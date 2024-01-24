В МВД рассказали о новом методе СБУ по вербовке россиян

Украинские спецслужбы через телеграм-каналы привлекают жителей России к разведывательной деятельности. Для этого СБУ использует игровые задания, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Администрируемые украинскими спецслужбами каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, становятся ловушкой», — написала Волк, пояснив, что злоумышленники используют методики вовлечения в игровые задания для вербовки граждан.

Представитель МВД отметила, что в основе преступной схемы лежит концепция сбора данных из открытых источников для «расследований».

По словам Вовк, Киев планирует дестабилизировать ситуацию в России путем совершения терактов, поэтому схемы вербовки граждан РФ постоянно совершенствуются.

В МВД напомнили, что за шпионаж в РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

В начале января в Луганской народной республике сотрудники ФСБ задержали двух пособников СБУ, которые собирали информацию о российских военных и местах их дислокации.

Ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков оценил попытки ЦРУ вербовать россиян с помощью видеоролика.