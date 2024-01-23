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В центре Рима тысячи человек вышли на митинг против отправки оружия Украине

В Риме прошел многотысячный митинг против отправки оружия на Украину

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Tony Gentile/Reuters

В итальянской столице — Риме — несколько десятков человек вышли на улицы в знак протеста по отправке вооружения на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В публикации указывается, что число митингующих достигает 10 тыс. человек В руках у людей флаги и фаеры.

Как пишет ТАСС, шествие проходит в центре города, на площади напротив Пантеона. Акцию протеста организовали коммунистические объединения и католические ассоциации.

«Вместо того, чтобы тратить деньги на социальные нужды, они идут на оружие Украине», — озвучил одну из причин негодования участник митинга Алессандро Перри.

По его словам, демонстранты также выступают против участия Италии в НАТО и в политике США и Евросоюза, «толкающих к войне».

Незадолго до этого стало известно, что в финских Хельсинки и Тампере прошли митинги с требованием к властям открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Ранее сотни итальянцев в Риме продемонстрировали фашистское приветствие на митинге.

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