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Студент российского колледжа полтора года вымогал деньги и технику у школьника

В Якутске студент колледжа и его брат вымогали деньги у 12-летнего мальчика

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Depositphotos

В Якутске 16-летнего студента колледжа и его брата подозревают в вымогательстве, в отношении них возбуждено уголовное дело. Объектом нападок хулиганов стал 12-летний школьник. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Саха.

По предварительным данным, с апреля 2022 года по декабрь 2023 года один из подростков угрожал мальчику и требовал у него деньги. Опасаясь насилия со стороны подростка школьник передавал ему имеющиеся средства. Аналогичным путем злоумышленник получил от своей жертвы планшет и зарядное устройство от него.

В декабре к вымогателю присоединился его брат, и юноши стали действовать сообща. Тогда мальчик признался во всем матери, а та написала заявление в полицию.

Ранее в Новосибирске неизвестные похитили студента и заставили его снять с карты 250 тысяч рублей.

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