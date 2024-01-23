На Урале подростка с пистолетом задержали на ж/д вокзале

Управление на транспорте МВД России по УрФО/VK

В Челябинске сотрудники полиции изъяли у подростка пистолет, когда несовершеннолетний попытался зайти с ним в здание железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Правоохранители обнаружили у десятиклассника травматический пистолет, когда тот проходил через рамки металлоискателя — подросток собирался сопроводить подругу на поезд.

«Изъятый предмет отправили на криминалистическое исследование, которое подтвердило, что это изготовленный промышленным способом пистолет ограниченного поражения МР-79-9ТМ, боеприпасы – патроны травматического действия калибра 9 мм», — рассказали в пресс-службе ведомство.

Несовершеннолетний пояснил, что оружие принадлежит его 52-летнему отчиму, и добавил, что взял пистолет без разрешения, чтобы защитить себя и свою девушку.

В отношении подростка и его отчима возбудили административное дело, последнего наказали штрафом в 10 тыс. рублей и конфискацией пистолета.

Ранее в ТЦ Екатеринбурга подростки устроили дебош со стрельбой.