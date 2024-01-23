Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Урале подростка с пистолетом задержали на ж/д вокзале

В Челябинске подростка с пистолетом задержали на входе в железнодорожный вокзал

close
100%
Управление на транспорте МВД России по УрФО/VK

В Челябинске сотрудники полиции изъяли у подростка пистолет, когда несовершеннолетний попытался зайти с ним в здание железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Правоохранители обнаружили у десятиклассника травматический пистолет, когда тот проходил через рамки металлоискателя — подросток собирался сопроводить подругу на поезд.

«Изъятый предмет отправили на криминалистическое исследование, которое подтвердило, что это изготовленный промышленным способом пистолет ограниченного поражения МР-79-9ТМ, боеприпасы – патроны травматического действия калибра 9 мм», — рассказали в пресс-службе ведомство.

Несовершеннолетний пояснил, что оружие принадлежит его 52-летнему отчиму, и добавил, что взял пистолет без разрешения, чтобы защитить себя и свою девушку.

В отношении подростка и его отчима возбудили административное дело, последнего наказали штрафом в 10 тыс. рублей и конфискацией пистолета.

Ранее в ТЦ Екатеринбурга подростки устроили дебош со стрельбой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами