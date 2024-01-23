Россиянин застрял в лифте и разобрал его, чтобы выбраться

В Краснодаре мужчина застрял в лифте и смог выбраться из него, разобрав конструкцию. Об этом сообщает Telegram-канал GMRLIVE.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на проспекте Писателя Знаменского. Как долго россиянин находился в кабине, неизвестно. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как краснодарец пытается разобрать дверь. В какой-то момент к нему на помощь приходит другой мужчина и помогает выбраться из лифта.

По словам соседей, мужчина не в первый раз ломает лифт. Ранее подобный случай уже происходил. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, жильцы хотят, чтобы ремонт кабины производил сам застрявший мужчина.

Ранее в Екатеринбурге лифт с пассажиркой рухнул с высоты седьмого этажа.