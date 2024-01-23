Путин решил продлить субсидию для многодетных семей на погашение ипотеки

Президент РФ Владимир Путин заверил, что многодетные семьи продолжат получать субсидию в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Во вторник, 23 января, глава государства встретился с участниками и победителями конкурсов «Это у нас семейное» и «Семья года». Мероприятие прошло на площадке Всероссийского семейного форума «Родные-любимые».

«Данная мера эффективна. Ну конкретная, семья просто получает деньги. Правительство продолжает считать, но они правильно посчитают, меру эту продлим», — сказал Путин, отвечая на просьбу одной из победительниц конкурса.

Четырехдневный семейный форум «Родные-любимые» стартовал 19 января на площадке международной выставки-форума «Россия». Последняя проходит на ВДНХ в Москве.

Во время мероприятия президент РФ указал на необходимость провести пересмотр всех легитимных мер, направленных на поддержку многодетных семей. По словам главы государства, ревизии должны подвергнуться все меры, продекларированные на региональном уровне.

Ранее Путин поддержал идею продлить действие программы льготной семейной ипотеки.