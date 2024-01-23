На подконтрольной Киеву части Херсонской области произошли взрывы

Взрывы произошли на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало Недели».

Другие подробности случившегося не приводятся.

В настоящий момент на всей территории страны действует воздушная тревога.

Также стало известно, что взрывы произошли в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Незадолго до этого взрывы произошли в украинском Днепре и Павлограде.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Херсоне заявили о повреждении завода в результате взрывов.