Графолог объяснила, что можно рассказать о человеке по почерку

Почерк сильно связан с личностью человека, поэтому по нему можно определить его характер и склад ума. Об этом «Москве 24» в День ручного письма рассказала графолог, кандидат психологических наук, член Всемирной сети профессиональных графологов Лариса Дрыгваль.

По ее словам, по тому, как люди пишут, можно рассказать и о его самооценке, склонностях и способностях. Однако при анализе личности по почерку важно оценивать несколько признаков, потому что крупный размер букв может говорить как о высокой самооценке человека, так и об инфантильности, предупредила эксперт. Неразборчивый почерк может быть следствием личностных качеств, характера, а также появиться из-за необходимости держать в голове огромный объем информации.

«Когда мозг работает на таких волнах, когда приходится выделять только самое главное, тогда и почерк тоже становится упрощенным, схематичным. Настолько, что буквы бывает сложно разобрать. Часто такое встречается у врачей. Также одной из причин неразборчивого почерка могут быть невротические проблемы, особенности личности или характера», — отметила Дрыгваль.

Каллиграфический почерк с точки зрения графологии может говорить о том, что его владельцу важны подача, имидж, кто как выглядит, в том числе и он сам, продолжила она. При этом красивым графологи считают упрощенный, свободный и гибкий почерк, который говорит о высоком интеллекте и умении адаптироваться к различным условиям, заключила эксперт.

Декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин до этого рассказал «Газете.Ru», что в психологии размер букв является пропорциональным самооценке человека. По его словам, это можно связать и с подписью человека — если она крупная, то считается, что человек особенно в себе уверен.

Ранее психолог объяснил, как определить пол по почерку.