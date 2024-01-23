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Девушке, ударившей сотрудника ОМОН на концерте Zero People, вынесли приговор

В Петербурге осудили девушку, ударившую сотрудника ОМОН на концерте Zero People

В Петербурге девушке, которая ударила сотрудника ОМОН на концерте Zero People, вынесли приговор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ленинский районный суд признал Наталью Артемову виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно. Ей также назначили испытательный срок в шесть месяцев.

Сообщается, что слушание дела проходило в особом порядке. Артемова признала свою вину и раскаялась.

Инцидент произошел 9 ноября на концерте группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт». Силовики приехали на место, положили всех на пол и начали проверять документы. Наталья Артемова подралась с сотрудником ОМОН из-за срыва выступления.

Ранее Zero People перенесла тур после срыва концерта в Петербурге.

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