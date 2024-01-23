ВСУ обстреляли Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гоголевка Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он отметил, что никто из местных жителей не пострадал. Взрывом повреждена подстанция, населенный пункт оказался без света. По словам губернатора, к восстановлению энергоснабжения службы приступят как только позволит обстановка.

Накануне Старовойт сообщил, что в Курской области работают над переселением внутри региона жителей приграничных территорий, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны военных Украины. Губернатор отметил, что несколько сотен семей согласились на переезд. При этом обращения граждан рассматривались в индивидуальном порядке.

До этого Старовойт сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области

Ранее Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино в Глушковском районе.