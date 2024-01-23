В Эстонии возмутились наличием российских флагов на заправках

Эстонским заправкам поступило предложение убрать российские флаги с экранов касс самообслуживания до 24 февраля. Об этом пишет эстонский портал Delfi.

По словам журналистов, местные СМИ стали обращать внимание, что на всех кассах есть возможность выбора русского языка. Причем там изображен символ в виде триколора. Активистов возмутило, что флаг, который «развевается над Кремлем и своей тенью накрывает... Украину» приветствует людей на автозаправках. В связи с этим они потребовали убрать триколор с экранов.

Издание отметило, что финская компания Neste уже пошла навстречу активистам и удалила российские флаги с оборудования.

В сентябре Эстония ввела запрет на въезд в страну автотранспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, обосновав это условиями санкций ЕС.

Ранее в Эстонии выразили обеспокоенность из-за русскоязычных военных в Вируском батальоне.