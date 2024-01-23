Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турист пошутил в чате с друзьями, что взорвет самолет, и был оштрафован на $127 тыс.

Mirror: британец оштрафован на $127 тысяч за шутку о взрыве самолета

close
100%
Freepik

Турист из Братании, пошутивший в чате с друзьями, что взорвет самолет, был оштрафован на $127 тыс., пишет Mirror.

Находясь в отпуске, 20-летний Адитье Верме написал в соцсетях друзьям, что собирается взорвать самолет, на котором он полетит. В этот момент телефон студента был подключен к Wi-Fi-сети аэропорта, поэтому система определила его сообщение как угрозу, вызвав тревогу.

Из-за шутки Верме в небо был поднят военный истребитель, которому пришлось сопровождать гражданский борт до Испании, куда летел Адитье. После приземления на пассажира надели наручники и на два дня поместили под стражу.

«Это была шутка, и я ничего не имел в виду, и я не хотел никого напугать людей в самолете», — рассказал мужчина.

После уплаты залога ему разрешили покинуть Испанию, но следствие по его делу продолжилось. В итоге суд не стал лишать свободы Адитье, назначив ему штраф в размере $127 тыс.

Ранее сотрудница написала начальнику, что заболела, и встретилась с ним на одном рейсе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами