Турист пошутил в чате с друзьями, что взорвет самолет, и был оштрафован на $127 тыс.

Турист из Братании, пошутивший в чате с друзьями, что взорвет самолет, был оштрафован на $127 тыс., пишет Mirror.

Находясь в отпуске, 20-летний Адитье Верме написал в соцсетях друзьям, что собирается взорвать самолет, на котором он полетит. В этот момент телефон студента был подключен к Wi-Fi-сети аэропорта, поэтому система определила его сообщение как угрозу, вызвав тревогу.

Из-за шутки Верме в небо был поднят военный истребитель, которому пришлось сопровождать гражданский борт до Испании, куда летел Адитье. После приземления на пассажира надели наручники и на два дня поместили под стражу.

«Это была шутка, и я ничего не имел в виду, и я не хотел никого напугать людей в самолете», — рассказал мужчина.

После уплаты залога ему разрешили покинуть Испанию, но следствие по его делу продолжилось. В итоге суд не стал лишать свободы Адитье, назначив ему штраф в размере $127 тыс.

Ранее сотрудница написала начальнику, что заболела, и встретилась с ним на одном рейсе.