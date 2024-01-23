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Член ОП РФ предложил мотивировать блогеров к миграции на российские площадки

Член ОП РФ Малькевич: блогерство стало полноценной экономической деятельностью

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Сегодня вопрос о правовом регулировании деятельности блогеров как никогда актуален. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По его словам, законодатели, а также представители СМИ и блогосферы регулярно обсуждают эту тему. Он уточнил, уже были определены основные векторы, по которым нужно двигаться и дорабатываются существующие законы.

«Важно не забывать о правах авторов контента, но и делать акцент на укреплении цифровой безопасности пользователей. Это поможет найти «золотую середину». Блогеры обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, включая законы о защите чести и достоинства, о противодействии экстремистской деятельности, о защите персональных данных и другие. Они также несут ответственность за публикацию ложной информации, клевету и нарушение авторских прав других лиц», — сказал Малькевич.

При этом член ОП РФ подчеркнул, что блогерство уже стало полноценной экономической деятельностью. По его мнению, в связи с этим нужно доработать систему налогообложения.

«Возможно, стоит предоставить льготы тем, кто публикует контент на отечественных платформах, и ввести дополнительные ограничения для инстаблогеров. Необходимо тщательно проработать мотивационные меры для блогеров. Их нужно стимулировать к миграции на наши площадки. Не стоит лишь запугивать инфлюенсеров штрафами и запретами, нужно совершенствовать уже существующую цифровую среду для заработка и реализации творческого потенциала», — заявил Малькевич.

При этом член ОП РФ считает нужным уделить особое внимание блогерам, которые отказываются переходить на отечественные онлайн-платформы.

«Они умышленно подвергают опасности свою аудиторию, вовлекая их в деструктив и противоправный контент. Пользователи вынуждены оставаться в экстремистских ресурсах, чтобы следить за лидерами мнений и могут столкнуться с утечкой данных, изобилием фейков», — сказал он.

Кроме того, он напомнил, что пользователи получают доступ к запрещенным ресурсам через VPN-сервисы. Член ОП РФ подчеркнул, что это становится причиной массовых утечек данных, мошенничества и шантажа.

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