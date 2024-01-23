Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации.

Официальных данных по взрывам пока не поступало.

О звуках взрывов в Херсоне сообщало также местное издание «Зеркало недели».

На всей территории Украины сейчас действует воздушная тревога. Незадолго до этого взрывы произошли в украинском Днепре и Павлограде.

Российские Вооруженные силы стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Херсоне заявили о повреждении завода в результате взрывов.