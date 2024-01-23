В Екатеринбурге пьяный пенсионер на машине вжал женщину в здание

В Екатеринбурге женщина и пенсионер серьезно пострадали в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в районе Вторчермет. Известно, что пострадавшая оставила машину и зашла в магазин. Когда екатеринбурженка возвращалась, ее сбил автомобиль марки Logan и вдавил ее в стену дома.

В результате обоих госпитализировали приехавшие на место медики. У женщины диагностировали перелом ноги. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, несколько переломов ребер и рваные раны.

Сообщается, что пожилой россиянин 20 лет работал на скорой помощи. При этом медкомиссию не прошел. Известно также, что в момент аварии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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