Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге пьяный пенсионер на машине вжал женщину в здание

В Екатеринбурге пьяный пенсионер сбил женщину и попал в больницу

close
100%
«Ural Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге женщина и пенсионер серьезно пострадали в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в районе Вторчермет. Известно, что пострадавшая оставила машину и зашла в магазин. Когда екатеринбурженка возвращалась, ее сбил автомобиль марки Logan и вдавил ее в стену дома.

В результате обоих госпитализировали приехавшие на место медики. У женщины диагностировали перелом ноги. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, несколько переломов ребер и рваные раны.

Сообщается, что пожилой россиянин 20 лет работал на скорой помощи. При этом медкомиссию не прошел. Известно также, что в момент аварии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Москве пенсионерка продала квартиру и лишилась 15 млн рублей после звонка мошенников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами