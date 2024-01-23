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Школа в Индонезии стала популярной в соцсетях благодаря виду за туалетом

World of Buzz: индонезийская школа стала популярной в сети из-за вида за туалетом

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leo_edw/TikTok

Школа в Индонезии стала популярной в соцсетях благодаря виду за туалетом, пишет World of Buzz. Люди признаются, что такой пейзаж они видели только на картинах.

Школа стала популярной благодаря туалету для учеников, установленному на обрыве. За уборной есть тропа, с которой открывается вид с птичьего полета на залив и пляж.

«Если у вас болит голова из-за вопроса по математике, вы можете просто попросить у учителя разрешения пройти в туалет и почерпнуть немного вдохновения», — шутят сами ученики.

После того, как кадры, снятые на обрыве, были опубликованы в соцсетях, многие люди позавидовали школьникам. Комментаторы признаются, что ходили бы на уроки только ради такого вида, который они раньше видели только на картинах.

Ранее в соцсетях стала популярной Барби-дальнобойщица из Румынии.

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