На Украине сообщили о самом масштабном повреждении газопровода за зиму

«Нафтогаз Украины» заявил о крупнейших повреждениях газопровода Харькова за зиму. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале компании.

«За эту зиму аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было», — заявили в «Нафтогазе».

Речь идет о попадании в газопровод среднего давления.

По данным агентства Укринформ, в Харькове произошло не менее восьми взрывов. Об одном из первых взрывов Терехов сообщал около пяти утра.

О взрывах также сообщалось в Днепропетровской и Сумской областях, в Киеве и Киевской области. Мэр украинской столицы Виталий Кличко написал о взрывах в городе в своем Telegram-канале и призвал граждан не покидать укрытия.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.