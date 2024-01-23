Названа главная опасность употребления пива

Чрезмерное употребление пива приводит к нарушению всех органов и систем. Об этом в интервью «Общественной службе новостей» предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова. К примеру, по ее словам, страдает желудок, поскольку этанол и химические усилители раздражают слизистую. Любители пенного напитка часто страдают от изжоги и проблем со стулом, отметила специалист.

«Печень пропускает через себя все яды. Поэтому даже «безопасное» пиво провоцирует развитие таких опасных болезней, как цирроз, гепатит, рак. Даже при «легкой форме» алкогольной зависимости печень увеличивается в размерах, но хуже справляется со своими функциями. Увеличивается нагрузка на желудок и поджелудочную железу из-за того, что в состав пива входит кобальт, а его соединения способствуют вымыванию желудочного сока», — продолжила Сухорукова.

Она добавила, что пиво наносит вред сердцу и кровеносным сосудам, поскольку спирты быстро проникают в кровь. Кроме того, практически у всех алкоголиков нарушается мозговая деятельность, заключила врач.

Врач уролог-андролог Центра перинатальной профилактики Владислав Гладышев до этого предупреждал, что употребление в больших количествах соленой пищи и закусок к пиву вредит потенции и организму в целом. По его словам, из-за избытка соли в крови образуется большое количество натрия, задерживающего воду в организме. Кроме того, страдают стенки кровеносных сосудов.

Ранее онколог назвал главные причины развития рака желудка.