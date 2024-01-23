Две британки получили временное убежище в России

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве сотрудники управления по вопросам миграции выдали свидетельства о предоставлении временного убежища двоим гражданкам Великобритании. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«В столице сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве выдали свидетельства о предоставлении временного убежища гражданкам Великобритании», — написала она.

Кристина Анна Камерон Давыдова 30 лет работает в сфере балетного искусства в РФ, руководит балетным театром. Ее мать Эйлин Мораг Пидуэлл помогает дочери в театре. Отмечается, что женщины не связывают свою судьбу с Великобританией.

При торжественном вручении свидетельств женщинам пояснили, что этот документ дает им право на медицинское обслуживание, а также осуществление трудовой деятельности без оформления патента и разрешения на работу.

В ноябре сообщалось, что Минобрнауки РФ предложило установить единую стоимость для сдачи экзамена по русскому для иностранцев.

Ранее Ирина Волк заявила, что во время операции «Нелегал-2023» из России депортировали около 15 тыс. нелегальных мигрантов.