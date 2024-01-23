Петербургскому учителю грозит десять лет колонии из-за травмирования ученика

В Петербурге учителю грозит до десяти лет колонии из-за травмирования школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в коридоре учебного учреждения, когда 31-летний учитель информатики попытался остановить бегающих школьников. Мужчина выставил руку перед пробегающим по холлу 12-летним мальчиком, который в результате упал и сильно ударился об пол.

Медики диагностировали у ребенка несколько переломов. По результатам экспертизы, здоровью мальчика был нанесен тяжкий вред.

В отношении учителя возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, сообщает «Mash на Мойке». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее школу, отстранившую мальчика за курение на уроке, привлекли к ответственности.