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Задержан подозреваемый в убийстве студентки из Воронежа

Shot: подозреваемого в убийстве 17-летней студентки из Воронежа задержали

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Depositphotos

Подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Воронеже задержали. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, под подозрением 28-летний треш-стример Марк Попов, который сменил имя на Салман Азиев.

Журналисты пишут, что Попов в ночь на 23 января расправился с 17-летней Ангелиной, о чем сам рассказал друзьям в переписке. Также он заявил, что собирается спрятать труп и уехать на родину. Появились подозрения, что молодой человек был под наркотиками, пишет канал.

Выяснилось, что сразу после содеянного Марк бегал по городу босиком в одних шортах весь в крови. Очевидцы рассказали, что их напугала его татуировка демона на груди.

В итоге сложенное пополам тело девушки нашли в хозяйственной сумке на мусорке возле дома в Ленинском районе города, на улице Моисеева, неподалеку от ее места проживания. На голове и ногах были пакеты, а на теле и лице было множество ножевых ранений, добавили в Shot.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Молодому человеку грозит 15 лет колонии в случае признания его виновным.

Ранее полиция задержала подростка, по вине которого несколько раз эвакуировали школу в Копейске.

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