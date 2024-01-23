Осужденный обманул сокамерника, который собирался на СВО, чтобы получить помилование

Российский осужденный захотел поехать на СВО, надеясь на помилование, но его обманул обещавший помочь бывший сокамерник. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

Отбывающий 13-летний срок мужчина решил стать добровольцем ради помилования. Он поделился планами со своим сокамерником, который заявил, что может помочь ему за 300 тыс. рублей. Осужденный обратился к жене, и та совершила по его просьбе девять переводов на нужный счет.

Когда условия устного договора со стороны потерпевшего были выполнены, его сокамерника перевели в другую колонию и связь с ним также прервалась. Супруга осужденного, отправившая деньги на имя некой Виктории, уже обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку. По некоторым данным, аферист мог обмануть таким же способом еще нескольких человек.

Ранее на Урале четверо школьников помогали мошенникам обворовывать пожилых людей.