Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Осужденный обманул сокамерника, который собирался на СВО, чтобы получить помилование

Надеющийся на помилование осужденный заплатил сокамернику, тот исчез с деньгами

close
100%
Shutterstock

Российский осужденный захотел поехать на СВО, надеясь на помилование, но его обманул обещавший помочь бывший сокамерник. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

Отбывающий 13-летний срок мужчина решил стать добровольцем ради помилования. Он поделился планами со своим сокамерником, который заявил, что может помочь ему за 300 тыс. рублей. Осужденный обратился к жене, и та совершила по его просьбе девять переводов на нужный счет.

Когда условия устного договора со стороны потерпевшего были выполнены, его сокамерника перевели в другую колонию и связь с ним также прервалась. Супруга осужденного, отправившая деньги на имя некой Виктории, уже обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку. По некоторым данным, аферист мог обмануть таким же способом еще нескольких человек.

Ранее на Урале четверо школьников помогали мошенникам обворовывать пожилых людей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами