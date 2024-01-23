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Подмосковные врачи спасли девочку, потерявшую пол-литра крови из-за пореза

В Подмосковье врачи спасли девочку, потерявшую пол-литра крови из-за пореза

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В Подмосковье врачи спасли шестилетнюю девочку, которая потеряла пол-литра крови из-за пореза о стеклянную дверь. Об этом сообщает правительство Московской области.

Сообщается, что ребенок ударился о стеклянную межкомнатную дверь, которая из-за этого разбилась и осколками повредила девочке руку. Ее отец вызвал скорую помощь и до прибытия медиков прижимал артерию выше повреждения, останавливая кровотечение.

Девочку с множественными колото-резаными ранами правой руки доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД). Там ребенка прооперировали.

«На данный момент уже можно уверенно сказать: нарушения кровоснабжения руки нет, кровоток восстановлен, проходимость сосудов полная», — рассказал врач-травматолог-ортопед Виталий Терлецкий.

В настоящий момент ребенка выписали. Девочке предстоит реабилитация для полного восстановления руки.

Ранее в Сургуте ребенка парализовало после насморка.

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