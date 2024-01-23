В ФСБ заявили об аресте россиянина, задержанного по подозрению в шпионаже на Украину

Управление ФСБ по Хабаровскому краю заявило, что задержанного в Хабаровске агента украинской разведки заключили под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, житель Хабаровска планировал ликвидировать российских военных. Также в ФСБ установили, что он собирался передать украинским спецслужбам данные об используемых Вооруженными силами РФ радиочастотах.

В управлении рассказали, что россиянин дожидается суда в городском СИЗО, его заключили под стражу на два месяца. По статье о госизмене предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного.

О задержании мужчины сообщалось 19 января. На него завели уголовное дело по статье «Государственная измена».

До этого Верховный суд Крыма приговорил готовившего диверсию на объекте энергетики на полуострове. По данным следствия, мужчина по заданию Главного управления разведки Украины фотографировал один из объектов жизнеобеспечения населения для дальнейшего его подрыва. В итоге мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в отношении жительницы Ижевска возбудили уголовное дело за участие в украинской организации.