Сотрудница написала начальнику, что заболела, и встретилась с ним на одном рейсе

Жительница Австралии написала своему начальнику, что заболела и не сможет выйти на работу, и встретила его в самолете, пишет NDTV.

Как рассказала Лейла Соареш, она не вышла на работу, соврав руководителю, что заболела и пару дней отлежится дома. Вместо этого женщина планировала провести выходные в компании друзей, купив билет на самолет.

Однако когда Лейла поднялась на борт, она увидела там своего начальника. Из-за большого количества пассажиров мужчина ее не заметил, но Соареш все равно надела медицинскую маску, солнцезащитные очки и кепку, чтобы остаться незамеченной.

Австралийка добавила, что в итоге неприятностей удалось избежать, а пользователи соцсетей признались, что тоже оказывались в похожих ситуациях.

«Однажды я «заболел», пошел в казино и увидел, как мой босс машет мне рукой у автоматов с рулеткой», — рассказал комментатор.

Ранее пассажир самолета застрял на час в туалете из-за неисправного замка.