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Петербуржец обокрал отца возлюбленной и спалил его квартиру вместе с котом

В Петербурге осудили мужчину, обокравшего и спалившего квартиру вместе с котом

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Depositphotos

В Петербурге осудили мужчину, который обокрал квартиру, а затем спалил ее вместе с котом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии обвинения, инцидент произошел 28 мая прошлого года. Мужчина выкрал у своей сожительницы комплект ключей от квартиры ее отца и проник в жилище. Там он открыл сейф и похитил из него 2,65 млн рублей. После этого он поджег квартиру, в которой находился кот породы невская-маскарадная, чтобы скрыть следы преступления.

Ущерб, нанесенный поджогом, оценили почти в 2,5 млн рублей. Злоумышленник полностью признал свою вину.

Колпинский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев и исправительной колонии общего режима.

Ранее в Новосибирске огласили приговор сотруднику магазина, который запер ребенка в холодильнике.

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