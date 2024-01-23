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В России ужесточат наказания за утечку персональных данных

ГД приняла в первом чтении законопроект о штрафах за утечку персональных данных

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение некоторых требований законодательства в области персональных данных. Об этом пишет ТАСС.

В законопроекте прописано, что максимальный штраф составит до 3% от выручки компании.

До этого член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказывал, что размер штрафа будет зависеть от объема слитой информации. Так, если от этого пострадали до 10 тыс. человек, компании грозит 3-5 млн рублей, до 100 тыс. человек — 5-10 млн рублей, более 100 тыс. человек 10-15 млн рублей. В законопроекте, который могут принять в 2024 году, также предусмотрена уголовная ответственность, в том числе для рядовых сотрудников компаний, которые решили зарабатывать на сливах информации.

При этом депутат уточнил, что в комитете не поддержали предложение Минцифры снижать оборотные штрафы, если компании, допустившие утечки, предусмотрят компенсации пострадавшим.

Ранее в Госдуме рассказали о возможностях легализации «белых хакеров».

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