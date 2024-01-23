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Представители «Ассамблеи народов России» будут наблюдать за ходом выборов президента РФ

«Ассамблея народов России» будет сотрудничать с Общественной палатой на выборах

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Таисия Воронцова/РИА Новости

«Ассамблея народов России» примет участие в работе по общественному наблюдению за проведением голосования на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом сообщается на сайте общественно-государственной организации.

Отмечается, что «Ассамблея народов России» и Общественная палата РФ подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в наблюдении за голосованием.

Согласно документу, стороны обязуются проводить взаимные консультации, реализовывать совместные проекты по обмену опытом, создавать условия для участия всех заинтересованных представителей российского гражданского общества в общественном наблюдении.

В ассамблее отмечают, что участие в осуществлении общественного контроля — одна из главных задач организации.

К процессу наблюдения за выборами подключатся отделения организации во всех регионах страны. Первые соглашения о взаимодействии с общественными палатами субъектов РФ уже подписаны в Запорожской области, Красноярском и Ставропольском краях, Ингушетии и Северной Осетии-Алании, добавили в организации.

В ассамблее заявили, что особое внимание при организации общественного наблюдения уделят новым субъектам страны.

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