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Охотник назвал причину нападения волков на людей в Курганской области

Охотник Алексей: здоровые волки обычно на людей не нападают

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Depositphotos

На людей в Курганской области напал не здоровый, а больной волк, считает охотник Алексей, который принимал участие в ликвидации опасного хищника. Обычно здоровые волки на людей не нападают, особенно в условиях, когда пропитания им и так хватает, объяснил он в беседе с телеканалом «360».

Напомним, накануне вечером волк зашел в поселок Озеро Медвежье и напал на людей. Он растерзал 60-летнюю женщину и ранил еще троих жителей, которые находятся в больнице. Искали зверя порядка десяти человек, в том числе полиция, местные жители и охотники, которые и нашли его, а затем ликвидировали.

«Скорее всего, больные. <…> Волк, по идее, не должен нападать на человека. Тем более у него корма много», — отметил охотник, добавив, что состояние животного определят в ходе экспертизы, на которую его направили.

В поселки региона раньше хищники не приходили – такое произошло впервые, рассказал охотник. По этой причине с их повадками и поведением местные жители не знакомы.

По словам Алексея, сейчас охотники ищут еще одного волка, которого заметили за озером близ поселка. Его постараются найти и также ликвидировать.

Ранее в Коми волк, которого сбила машина, набросился на инспекторов ДПС.

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