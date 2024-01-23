Исследователи выяснили, нужны ли россиянам длинные выходные

Большинство россиян (59%) легко входят в рабочий процесс после длинных зимних выходных, а 41% до сих пор «раскачивается». Такие данные опубликовали аналитики медиахолдинга Rambler&Co, опросившие интернет-пользователей о влиянии длинных каникул на работоспособность.

Также 37% опрошенных заявили, что длинные зимние выходные можно было бы сократить, а 63% нравятся такой продолжительный отдых.

Кроме того, 45% респондентов отметили, что они даже во время каникул периодически думают о работе, 27% полностью наслаждаются отдыхом, 14% — погружены в работе, а еще 14% вспоминают о работе только в том случае, если их тревожат коллеги.

Сразу вернуться к работе готовы 57% опрошенных, 19% нужны несколько часов на «раскачку», 11% — несколько дней, а 3% — несколько недель.

Почти половина опрошенных (49%) отметили, что настрой в команде помогает быстрее включиться в рабочий процесс, 24% выбрали мотиватором дедлайны, 20% — заканчивающаяся после праздников зарплата.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 15 по 19 января 2024 года. Всего в опросе приняло участие 68 648 интернет-пользователей.