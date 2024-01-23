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Лицеист из Нижнего Новгорода поделился видео с оружием в общем чате: «К школе готов»

У подростка, якобы готовившего налет на школу в Нижнем Новгороде, изъяли оружие

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде полицейские изъяли пистолет и винтовку у школьника, который записал видео с оружием и опубликовал его в общем чате. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ученик девятого класса отправил в общий чат нижегородского лицея в Telegram странный ролик. Лицеист продемонстрировал в кадре пневматическое оружие и заявил: «К школе готов».

После чего директор образовательного учреждения обратился в полицию. Силовики пришли к подростку с обыском и нашли у него пистолет и винтовку. Оружие изъяли, а юношу отправили на психиатрическую экспертизу в больницу им. Семашко. Правоохранители выясняют, каким образом оружие оказалась в руках несовершеннолетнего.

Ранее полиция нашла подростка, по вине которого несколько раз эвакуировали школу в Копейске.

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