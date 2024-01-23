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Россиянам планируют разрешить заселяться в отели с помощью «Госуслуг»

Акт кабмина о регистрации в отелях через «Госуслуги» планируют принять в апреле

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Depositphotos

Россиянам планируют разрешить заселяться в отели по электронным паспортам через приложение «Госуслуги». Информация об этом появилась на сайте правительства РФ.

Там отмечается, что кабмин утвердил «дорожную карту» по внесению изменений в нормативное регулирование в туристической сфере. Когда изменения вступят в силу, гостям отелей, в частности, не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить документы в электронном виде через «Госуслуги».

Также россияне смогут регистрироваться в гостиницах по загранпаспорту вне зависимости от того, где постоянно проживают, отметили в кабмине.

Принятие соответствующего акта правительства РФ о новом способе зарегистрироваться в гостиницах правительство запланировало на апрель 2024 года.

До этого российский союз туриндустрии (РСТ) спрогнозировал увеличение числа туристических поездок по стране на 19-20% по итогам 2023 года. По словам президента РСТ Ильи Уманского на пленарном заседании Дня спорта и туризма, турпоток в России в 2024 году может составить 86 млн поездок. Для сравнения, в 2022 году этот показатель оценивался примерно в 72 млн.

Ранее россиян предупредили о росте цен на авиабилеты.

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