Новосибирец пожаловался на разные по составу обеды у детей в школе

В Новосибирске отец школьницы пожаловался на разные по составу обеды у детей, из-за которых они ругаются. Об этом сообщает НГС.

Мужчина рассказал, что детям из одного класса выдают разные обеды, передает издание. По словам дочери новосибирца, питающимся по льготной программе ученикам дают более расширенное меню. По мнению отца девочки, такой подход дискриминирует школьников и провоцирует ссоры.

«Дети должны получать одинаковое меню питания. Самый неприятный момент, что иногда дети, которые кушают улучшенное питание, например, могут от чего-то там отказаться и просто предложить: «Кто будет мой салатик?» И те дети, у которых этого салатика нет, — они чуть не в драку: «Дай мне, дай мне, дай мне!» — пояснил отец девочки.

По данным прокуратуры региона, по факту сообщения о ненадлежащем питании детей в учебном учреждении организована проверка. Правоохранительные органы дадут оценку организации питания учащихся.

Ранее в Госдуме прокомментировали жалобы родителей на плохое школьное питание.