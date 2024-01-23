Москвичка продала квартиру и лишилась 15 млн рублей после звонка мошенников

В Москве телефонные мошенники оставили без денег и квартиры 75-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

75-летней москвичке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, он убедил пожилую женщину в том, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя крупный кредит, и предупредил женщину, что скоро ей поступит звонок якобы из банка.

Второй мошенник сообщил пенсионерке, что для спасения ее сбережений необходимо перевести все накопления на «безопасный счет», а потом сообщил, что аферисты также пытаются продать ее квартиру.

Напуганная женщина под контролем мошенников сама выставила квартиру на продажу, вырученные от сделки средства она также отдала аферистам. Общий ущерб превысил 15 миллионов рублей.

Ранее мошенники вынудили пенсионера сделать вид, что он покупает автомобиль.