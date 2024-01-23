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Российский профессор объяснил, зачем Зеленскому переписывать историю

Историк Трут: Зеленский хочет объединить украинцев через переписывание истории

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, переписывая историю через указ об «исторически населенных украинцами» территориях, хочет объединить население страны. Такую точку зрения в разговоре с порталом 161.ru высказал доктор исторических наук, профессор Владимир Трут.

«Идет тенденция на фальсификацию и переписывание истории, мифологизацию... Это все завиральные фантазии абсолютно. Зеленский с таким же успехом может и на Сахалин претендовать, и на Луну, и на Марс», — заявил ученый.

По словам Трута, украинской государственности как таковой не существовало до декабря 1991 года, и поэтому Зеленский хочет создать украинскую политическую нацию, отодвинув на задний план этнический и национальный аспекты.

О подписании указа «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» Зеленский сообщил 22 января. Из текста указа следует, что к «исторически населенным украинцами землям относится «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде напомнили Зеленскому о заслугах России в сохранении украинской культуры.

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