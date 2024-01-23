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Патриарх Кирилл призвал изучить возможность досрочной пенсии для многодетных родителей

Патриарх призвал изучить возможность досрочно отпускать на пенсию многодетных

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал рассмотреть возможность принятия закона в России о досрочной пенсии для многодетных родителей. Об этом пишет ТАСС.

23 января президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. В документе говорится, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно.

До этого в стране не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, он не был закреплен законодательно. При этом регионы могли самостоятельно определять критерии многодетности. Теперь регионы будут вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом демографических, культурных и национальных особенностей субъекта.

Теперь семьям гарантируют пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений и досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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