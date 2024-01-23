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Названы продукты, укрепляющие иммунитет зимой

Врач Стебницкая: квашеные овощи помогут укрепить иммунитет зимой

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Depositphotos

Йогурт, кефир, творог, а также квашеные овощи помогут укрепить иммунитет зимой. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-рефлексотерапевт, специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» София Стебницкая.

«Также мед своими антимикробными свойствами ценится с древних времен. Он содержит ферменты, аминокислоты и витамины, которые могут помочь организму справиться с вирусами», — продолжила врач.

Также она посоветовала употреблять в холодное время года имбирь и чеснок, которые не только добавляют вкус блюдам, но и известны своими антивирусными и противовоспалительными свойствами. В списке продуктов, укрепляющих иммунную систему, также шиповник, гречка и овес, добавила специалист.

Бренд-шеф сети пансионатов «Теплые беседы» Тамара Мосева до этого посоветовала включить в рацион цитрусовые, такие как грейпфрут, апельсины и лимоны. Их следует употреблять зимой, чтобы поддерживать иммунитет и здоровье в целом, подчеркнула она.

Ранее врач назвала продукты, от которых стоит отказаться во время простуды.

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