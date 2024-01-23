Названа причина эвакуации жильцов двух многоквартирных домов в Кургане

Жителей нескольких многоэтажных домов в Кургане эвакуировали утром 23 января из-за подземных толчков, вызванных землетрясением на территории Казахстана. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

По словам главы региона, сейчас ситуацию в населенном пункте контролируют сотрудники МЧС РФ. Он подчеркнул, что угроза для здоровья людей в данный момент отсутствует.

«Предварительно, по оценке специалистов, это могут быть отголоски повышенной сейсмической активности на юге Казахстана. Возможно, в том числе потому, что промерзлый грунт может дальше и более четко передавать волновые колебания», — отметил Шумков.

Вечером 22 января на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Позже пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области сообщила, что жители казахстанской столицы вновь почувствовали подземные толчки интенсивностью два балла.

Мэрия российского города Кургана, в свою очередь, заявила об эвакуации жителей двух 17-этажных домов. Речь идет о зданиях на улицах Куйбышева и Гоголя, в квартирах которых во время землетрясения в Казахстане начали качаться люстры.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о состоянии космодрома Байконур после землетрясения на границе Казахстана, Киргизии и Китая.